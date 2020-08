Junta militar no Mali adia reunião com organizações políticas

Os militares que assumiram o poder no Mali anunciaram o adiamento da primeira reunião, marcada para este sábado (29), com organizações políticas e civis sobre uma futura transferência de poder no país.

Num comunicado, o conselho anunciou o adiamento desta reunião para uma “data posterior”, devido a razões logísticas.

A Junta militar que assumiu o poder neste país africano confirmou que nomeou seu líder, coronel Assimi Goita, como chefe de Estado, após assumir a autoria de uma publicação sobre o tema no Diário da República na quinta-feira passada.

O presidente constitucional do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, de 75 anos, que assumiu o poder em 2013, foi deposto num golpe militar em 18 de agosto, depois de dois meses de tensão política.

Keita foi detido durante o golpe, junto com outros líderes seniores. Foi solto na última quinta-feira, após a visita de uma missão da Comunidade dos Estados da África Ocidental (Cedeao).

A Cedeao pediu ao conselho que “iniciasse uma transição civil imediatamente”, assim como “a rápida instalação de um governo para (…) preparar as eleições legislativas e presidenciais em 12 meses”.

Fonte: AFP