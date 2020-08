Dois Polícias são detidos na África do Sul por homicídio de adolescente com síndrome de Down

Dois polícias sul-africanos foram presos na sexta-feira (28) e serão acusados de homicídio de um adolescente com síndrome de Down, baleado num bairro nos arredores de Johanesburgo – anunciou neste sábado (29) a Ouvidoria da Polícia.

Nathaniel Julius, um jovem de 16 anos com síndrome de Down, foi morto na quarta-feira no Eldorado Park, um bairro devastado pelas drogas e pela violência.

Sua família relatou que os polícias dispararam contra o adolescente que tinha saído para comprar biscoitos numa loja perto da sua casa. Devido à sua condição, ele não conseguiu responder as perguntas dos agentes.

A Diretoria Independente de Investigadores de Polícia (Ipid, sigla em inglês) decidiu prender os agentes envolvidos e acusá-los, “após um exame cuidadoso das evidências disponíveis”.

“Eles serão acusados de homicídio”, declarou a Ipid em nota divulgada hoje.

O assassinato provocou violentas manifestações no bairro, o que levou o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, a pedir calma à população.

Fonte: AFP