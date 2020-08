Bucks e Magic reiniciam playoffs da NBA com homenagem ao ator Chadwick Boseman

Os jogadores do Milwaukee Bucks, a equipa que iniciou o boicote da NBA nesta semana em protesto contra o racismo e a violência policial contra negros, e do Orlando Magic retomaram os playoffs neste sábado e prestaram uma homenagem, ficando de joelhos durante o hino dos Estados Unidos, ao ator Chadwick Boseman, famoso por interpretar o papel do super-herói “Pantera negra” e que faleceu na véspera .

As partidas da primeira fase dos playoffs da NBA voltaram a ser realizadas após uma paralisação de três dias em protesto contra a violência praticada contra o homem negro Jacob Blake, baleado nas costas à queima-roupa e diante dos filhos durante uma ação policial em Wisconsin (norte), estado do Milwaukee Bucks.

Após pensarem em deixar a sede da Disney World (Orlando) e encerrar a temporada, os jogadores concordaram em retornar à competição, fazendo com que os bilionários donos de suas franquias se comprometessem com uma série de ações sociais, principalmente para promover o voto nas comunidades negras dos Estados Unidos.

O jogo cinco dos playoffs entre o Bucks, que domina a série por 3 a 1, e o Magic começou após uma série de homenagens a personagens que faleceram nesta semana, como Lute Olson, treinador do Hall da Fama, Cliff Robinson, ex-jogador do Portland Trail Blazers, e do ator afro-americano Chadwick Boseman.

A morte de Boseman, por câncer de cólon, chocou a NBA e o resto dos desportos americanos na noite de sexta-feira.

Dezenas de jogadores enviaram mensagens nas redes sociais ao saber do falecimento do ator, que não havia falado publicamente sobre sua doença, diagnosticada pela primeira vez em 2016.

O ator também interpretou Jackie Robinson, o primeiro jogador negro de beisebol a quebrar a barreira racial e entrar nas ligas principais em 1947, no filme “42”.

Em quadra, os Bucks venceram o Orland Magic por 118 a 104 com 28 pontos e 17 ressaltos do seu astro, Giannis Antetokounmpo, e se classificaram para as semifinais da Conferência Leste da NBA, nas quais vão enfrentar o Miami Heat.

