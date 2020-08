Angola recupera pela primeira vez um paciente sob ventilação mecânica invasiva

As autoridades sanitárias angolanas recuperaram e concederam, nas últimas 24 horas, alta clínica ao primeiro doente de Covid-19 que esteve sob ventilação mecânica invasiva e entubado, na clínica Sagrada Esperança, em Luanda.

Trata-se do primeiro caso de sucesso que recuperou 21 dias depois de permanecer nos cuidados intensivos, dos quais sete dias sob ventilação mecânica invasiva e entubado, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Ao fazer a actualização de dados da covid-19 no país, o secretário de Estado fez saber que, apesar do caso recuperado com sucesso, o quadro epidemiológico do país regista ainda duas pessoas em estado crítico sob ventilação mecânica invasiva.

Além disso, 23 casos são graves, 36 moderados, 45 leves e mil e 301 assintomáticos, de acordo com a fonte.

Na ocasião, Franco Mufinda recordou que, até ao momento, as províncias de Namibe, Lunda Sul, Cuando Cubango e Huambo continuam sem registar nenhum caso de covid-19.

Com a confirmação de 80 novos infectados, 13 recuperados e um óbito, nas últimas 24 horas, o país regista um total de 2.551 casos positivos de covid-19, dos quais 107 óbitos, mil e 41 pacientes recuperados e mil e 403 activos.

