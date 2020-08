TV Palanca passa para esfera do Estado

A Procuradoria Geral da República (PGR) anunciou esta sexta-feira, em Luanda, que a TV Palanca, Rádio Global e Agência de Produção de Programas de Aúdio e Visual foram entregues ao Estado angolano.

Em comunicado, a PGR refere que o Serviço Nacional de Recuperação de Activos entregou hoje a empresa Interactive Empreendimentos Multimédia, Lda, da qual os referidos órgãos fazem parte, ao Ministério das Telecomunicações, Tecnólogias de Informação e Comunicação Social.

Os três órgãos de comunicação social passam para a esfera do Estado “em virtude de terem sido constituídos com fundos públicos”.

“A entrega inclui instalações, equipamentos, emissão, veículos, trabalhadores e colaboradores”, avança a nota.

A acção insere-se no programa de luta contra a corrupção, que é uma das bandeiras do mandato do Presidente da República, João Lourenço.

Em Janeiro de 2019, o Presidente João Lourenço havia criado um Grupo de Trabalho com objectivo de recuperar investimentos privados feitos com dinheiro do Estado.

Fonte: Angop