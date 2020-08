O processo de testagem serológica a taxistas, inicialmente marcado para sábado (29), foi adiado para os dias 31 de Agosto e 02 de Setembro, anunciou hoje, em Luanda, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

O Ministério da Saúde (MINSA) prevê submeter a testes rápidos serológicos cinco mil taxistas, um segmento que faz parte do grupo de risco, para se analisar o grau de exposição ao vírus Sars-Cov-2, agente causal da Covid-19.

Sem avançar os motivos do adiamento, Franco Mufinda informou que após consenso com a direcção da Associação dos Taxistas de Luanda, cabe, agora, ao Governo Provincial de Luanda (GPL) definir e indicar o local da actividade.

A acção enquadra-se na campanha de testagem rápida aleatória em massa, que decorre desde Julho último, em todo país, com maior foco para Luanda, epicentro da doença, com vista a aferir a real situação da circulação do vírus no seio dos automobilistas.

Os resultados dos testes rápidos serológicos são provisórios e o resultado final, positivo ou negativo, é confirmado apenas com uma contra-análise de exame de biologia molecular RT-PCR.

Na senda da prevenção, Franco Mufinda lembrou que o país vive uma fase cada vez mais crescente da Covid-19, cujas infecções são predominantes em pessoas do sexo feminino.

“Apelamos, por isso, a observância dos métodos de prevenção: lavagem das mãos, distanciamento físico, uso da máscara facial e outras”, disse, recordando que o mês de Agosto, ainda em curso, registou dez vezes mais casos que em Abril.

Angola soma 2.415 casos confirmados de Covid-19, com 105 óbitos, 975 pacientes recuperados e 1.335 activos.

Entre os doentes activos, cinco estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 17 graves, 32 moderados, 45 leves e 1.250 assintomáticos.