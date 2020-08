Sonangol alerta que poderá levar clientes devedores a justiça

A Sonangol Distribuidora e a Sonagás advertiram hoje, que nos próximos 30 dias, poderão levar vários clientes, em situação de incumprimento contratual, à justiça, caso estes persistam na prática de não liquidação das dívidas contraídas dentro dos prazos acordados, soube hoje a Angop.

Em nota de imprensa enviada à Angop, as subsidiárias da Sonangol EP dizem estar a registar com preocupação, de um tempo a esta parte, que alguns dos seus clientes persistem em não honrar os seus compromissos financeiros, dentro dos prazos aceitáveis, situação que põe em risco a sustentabilidade das referidas empresas.

“A falta reiterada de pagamento, nos marcos acordados, por parte dos beneficiários primários dos seus produtos e serviços, afecta, sobremaneira, a capacidade destas duas subsidiárias da Sonangol de honrar os compromissos para com os seus fornecedores e prestadores de bens e serviços, além de contribuir para a destruição continuada do valor destas duas empresas”, lê-se na nota.

A Sonangol Distribuidora e Sonagás referem que têm procurado notificar os clientes em falta, mas não tem havido reacções conciliatórias.

Na nota sublinham que as duas empresas são entidades empresariais com enormes responsabilidades, dentro e fora do país, e, para o cabal cumprimento das suas obrigações, precisam de obedecer, com rigor, os processos inerentes aos vários vínculos que estabelece.

Ainda assim, apelam ao bom senso de todas as entidades dívidas por liquidar, que, com urgência, estabeleçam contacto com as mesmas, a fim de efectuarem os pagamentos devidos em atraso.

Fonte: Angop