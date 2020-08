A primeira fábrica de máscaras cirúrgicas do país, instalada no Lubango, pela Huiladesign, com uma produção inicial de 12 mil unidades/dia, que levar a sua produção para todo país e cortar a importação do produto.

Falando à Angop após visita do overnador Luís Nunes à unidade fabril, o sócio-gerente da empresa, Senir Mendonça, disse que o interesse do governante é um incentivo a iniciativas como essas e que abriu portas para levar o produto a outros destinos do país.

Indicou que o foco é servir as necessidades de protecção das unidades de saúde públicas e seus profissionais, sem descurar clientes individuais ou colectivos privados.

Doze mil máscaras cirúrgicas de tipologia dois e de alta filtração estão são produzidas diariamente, desde segunda-feira, no Lubango, mas a meta desse investimento de 500 mil dólares é chegar ainda este ano a um milhão de unidades.

São máscaras que comportam três camadas da máscara cirúrgica são de tecido- não- tecido (TNT ) de polipropileno, devidamente testados laboratorialmente, contendo numa delas um filtro que tem uma eficiência até 99,5 % e também bloqueia as partículas, salivas, espirro e é a prova de água.

Fonte: Angop