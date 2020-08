Petróleo fecha semana em queda

Os preços do petróleo terminaram um pouco mais baixos nesta sexta-feira depois que o furacão Laura passou pela costa do Golfo do México, nos Estados Unidos, deixando menos danos do que o esperado nas refinarias.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro, em seu último pregão, caiu 0,1%, a 45,05 dólares.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega no mesmo prazo caiu 0,2%, a 42,97 dólares.

O furacão Laura, um dos mais violentos que atingiu a Louisiana, finalmente se tornou uma tempestade tropical na tarde de quinta-feira, causando menos danos do que o esperado no início da semana.

“Não ouvimos falar de grandes danos às refinarias ou inundações massivas, o que deve permitir que a indústria se recupere (atividade) rapidamente”, disse Phil Flynn, do Price Futures Group.

O fenômeno meteorológico foi um fator preponderante no mercado de petróleo bruto durante dias, devido à ameaça que representava para uma importante região de produção e refino de petróleo nos Estados Unidos.

A queda do petróleo foi limitada na sexta-feira por um dólar fraco, o que baixou o preço do barril e o tornou mais atraente para investidores em outras moedas.

Fonte: AFP