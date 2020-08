Pescadores angolanos detidos no Congo regressam ao país

Os seis pescadores angolanos detidos na cidade de Ponta-Negra, República do Congo, desde o dia três deste mês, por alegada violação das águas territoriais congolesas, regressaram hoje, quinta-feira, a província de Cabinda.

Trata-se de Bernardo Francisco, Francisco Poba, João Mabiala, Joaquim Sérgio, Muanda João e Zeferino Nguimbi.

A detenção ocorreu por alegada violação da fronteira marítima na zona da lagoa de Tchucussu (Angola) e a foz do rio Luemi (RC).

Contactos entre o consulado angolano em Ponta-Negra com as autoridades do governo local resultaram na libertação do grupo,.

Nos encontros foram também abordadas questões que visam o reforço da cooperação, boa vizinhaça e o reforço das relações já existentes entre os dois povos.

Fonte: Angop