Manuel Homem nomeia comissão de gestão para TV Palanca

A empresa Interactive Empreendimentos Multimédia Lda, detentora da TV Palanca, Rádio Global e da Agência de Produção de Programas de Áudio e Visual, conta, desde hoje, sexta-feira, com uma Comissão de Gestão, nomeada pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem.

Conforme uma nota deste departamento ministerial, a que a ANGOP teve acesso, a comissão tem como coordenador-geral Francisco José Mendes.

Integra ainda a jornalista Zurema Rosana de Oliveira Rodrigues Dias, nomeada coordenadora para a TV Palanca, e António Sebastião Lino, coordenador para a Rádio Global.

Conforme a nota, a comissão tem 120 dias para concluir as acções que visam a reestruturação da até então empresa privada e submeter o relatório final.

No quadro da reestruturação da Interactive Empreendimentos Multimédia Lda, que passou para a gestão do Estado, cessaram funções as entidades que integravam o então Conselho de Administração.

Trata-se de Henrique Manuel João dos Santos, Presidente do Conselho de Administração, Administrador Único, Belchior Miguel de Carvalho, Director da Rádio Global, João António Saraiva Belo, Director-Geral da TV Palanca, e Eustáquio Lima Augusto César, Assessor Técnico.

Os três órgãos de comunicação social passam para a esfera do Estado em virtude de terem sido constituídos com fundos públicos.

No quadro de recuperação de activos constituídos com fundos públicos, no domínio da comunicação social, a Procuradoria-Geral do Estado (PGR) procedeu a entrega, a 30 de Julho, ao Estado, do grupo Média Nova (TV Zimbo, Rádio Mais e o jornal O País).

A acção insere-se na estratégia do Governo de luta contra a corrupção.

Fonte: Angop