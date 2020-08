Feira da Batata e do Milho abre no Bié sob restrições

A II Edição da Feira Provincial da Batata e do Milho/2020 abriu hoje, sexta-feira, nos nove municípios, no quadro das festividades do 85º aniversário da criação do Bié, que decorrem desde 15 até 31 deste mês em simultâneo, num figurino de fortes restrições devido à Covid-19.

Os actos oficiais da abertura são presididos pelo governador Pereira Alfredo, no Cuito (essa manhã) e depois no Chinguar (a tarde), onde além da exposição de diversos produtos agrícolas, são promovidos Workshops sobre a “A Agricultura e os Desafios do Século XXI em Angola”.

Nesse quadro, vão ser dissertados temas “As Cooperativas e as Associações Agrícolas como fonte de Alavancamento da Produção Interna” e “A Agricultura e as Novas Técnicas de Cultivo”, pelos directores dos Gabinetes Provinciais para o Desenvolvimento Económico Integrado e da Agricultura, Pecuária e Pescas, respectivamente, Anacleta Leonardo e Marcolino Sandemba.

As feiras decorrem sob lema “Bié apoia a produção e comercialização sustentável” e visam escoar e comercializar a produção local”.

Apenas com produtores locais, com amostras de cereais, tubérculos, hortícolas e outros produtos diversos, a exposição do Agro-Negócio procura também estimular o aumento da produção local e incentivar a substituição das importações para ampliar as exportações.

Bié, centro de Angola, conta com uma população estimada em milhão e 455 mil 255, na sua maioria camponeses, segundo dados definitivos do Censo Geral da População e Habitação de 2014.

Fonte: Angop