FC Porto arranca I Liga com o Sporting de Braga, Benfica visita Famalicão

O FC Porto vai iniciar a defesa do título de campeão com uma receção ao Sporting de Braga, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, em 20 de setembro, ditou o sorteio da prova hoje realizado.

Já o Benfica, segundo classificado da última edição da I Liga, vai jogar no reduto do Famalicão, enquanto a estreia do Sporting, quarto colocado em 2019/20, acontecerá em casa, perante o Gil Vicente.

A I Liga arranca no fim de semana de 19 e 20 de setembro e termina no dia 19 de maio de 2021.

Fonte: Lusa