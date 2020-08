Eduardo Camavinga convocado pela primeira vez para seleção principal francesa

O técnico da França, Didier Deschamps, apresentou nesta quinta-feira a lista de 23 jogadores convocados para os primeiros compromissos da seleção pela Liga das Nações, contra Suécia e Croácia, nos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente. Entre as três grandes novidades está o jovem angolano, Eduardo Camavinga, de apenas 17 anos, do Rennes.

Outras novidades na convocação foram o retorno do médio Adrian Rabiot, da Juventus, que não era chamado desde às vésperas do Mundial de 2018, o médio Houssem Aouar, do Lyon, e o defesa Dayot Upamecano, do RB Leipzig. Os dois últimso, assim como o angolano Eduardo Camavinga, foram convocados pela primeira vez para a seleção principal.

Paul Pogba, que testou positivo para covid-19, foi substituído na seleção por Camavinga. Além de Pogba, outro jogador constantemente convocado por Deschamps e que ficou fora da lista desta quinta por ter testado positivo para o coronavírus foi Tanguy Ndombele, volante do Tottenham. O Ele já está em isolamento.

Depois desses dois primeiros jogos contra a Suécia e a Croácia, a seleção francesa terá neste segundo semestre de 2020 mais outros quatro compromissos pela Liga das Nações e jogará dois amistosos, um em outubro e outro em novembro.

A última vez que a seleção da França entrou em campo foi no dia 17 de novembro do ano passado, quando derrotou a Albânia por 2 a 0. A equipa é a atual campeã do mundo, após o título conquistado na Rússia, em 2018, e foi finalista da última Eurocopa, em 2016.

A LISTA

Goleiros: Steve Mandanda (Olympique de Marselha), Hugo Lloris (Tottenham) e Mike Maignan (Lille).

Defensores: Léo Dubois (Lyon), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barcelona), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton) e Ferland Mendy (Real Madrid).

Meio-campistas: Adrien Rabiot (Juventus), Eduardo Camavinga (Rennes), N’Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Moussa Sissoko (Tottenham) e Houssem Aouar (Lyon).

Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Jonathan Ikoné (Lille), Anthony Martial (Manchester United) e Kylian Mbappé (PSG).

Eduardo Camavinga nasceu aos 10 de novembro de 2002, na comuna do Miconje, município do Belize, província de Cabinda. Para além da nacionalidade angolana, possui também nacionalidade da República Democrática do Congo (RDC) e francesa. Camavinga fez sua primeira partida pela Seleção Francesa Sub-21 no dia 15 de novembro de 2019 na vitória por 3 a 2 sobre a Geórgia