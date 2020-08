Cidadãos detidos por violação da cerca sanitária

Dois cidadãos com idades compreendidas entre 28 e 30 anos foram detidos, nas últimas 24 horas, na Quibala, província do Cuanza Sul, pelas Forças de Defesa e Segurança por violação da cerca sanitária de Luanda e falsificação do teste de Covid-19.

Os cidadãos tinham como destino à província do Huambo, tendo sido interpelados no posto de fiscalização da Missão, na EN 120, a abordo de viatura de carga.

O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Intendente Mateus Balato, frisou que a detenção resulta do reforço do trabalho de fiscalização das forças da ordem no posto da Missão na Quibala.

Assegurou que os cidadãos em causa serão encaminhados ao Ministério Público.

Pelo mesmo motivo, no período de 13 a 14 de Agosto, as forças de defesa e segurança detiveram quatro cidadãos provenientes de Luanda, no posto de fiscalização do Longa, no município do Porto Amboim.

Os mesmos pretendiam seguir viagem para a região sul do país. Os referidos cidadãos, com as idades entre 25 a 33 anos, violaram a cerca sanitária de Luanda.

Nos dias 18 e 19, 90 cidadãos, na faixa etária dos 14 aos 57 anos, foram retidos e multados por uso incorrecto da máscara facial.

Os implicados foram flagrados pelas forças da ordem nos municípios do Sumbe, Seles, Amboim, Porto Amboim e Ebo, na via pública, sem o uso da máscara ou usando de forma incorrecta.

Da situação epidemiológica no período de três a nove deste mês, a comissão provincial realizou 93 testes rápidos de Covid-19, dos quais 15 resultaram em IGM e cinco IGG reactivos.

A província tem um cumulativo de 563 testes rápidos, dos quais 31 reactivos a IGM e IGG, cujas amostras estão em processamento em Luanda.

Noventa e quatro cidadãos encontram-se em quarentena entre domiciliar e institucional.

Fonte: Angop