Bengo já consumiu mais de mil milhões de Kwanzas do PIIM

Trinta e nove projectos do PIIM em execução na província do Bengo (de um total de 64) absorveram, até 18 de Agosto deste ano, mais de mil milhões de Kwanzas (1.001.707.059,00 Kz).

Este valor foi gasto na construção e reabilitação de escolas, centros de saúde, projectos de electrificação de vilas e de abastecimento de água à população.

A província do Bengo tem inscritos 64 projectos do PIIM dos sectores da energia e águas, educação, saúde, limpeza, saneamento e infra-estruturas destinadas ao reforço da capacidade institucional, dos quais seis projectos são de subordinação central, seis de âmbito provincial e 52 de nível municipal.

Para analisar o grau de execução física, financeira e os constrangimentos, a governadora provincial do Bengo, Mara Quiosa, reuniu hoje, quinta-feira, com os administradores dos seis municípios.

A responsável pediu que sejam ultrapassados os constrangimentos para que as obras sejam retomadas num ritmo acelerado, mas com maior controlo e acompanhamento para garantir a qualidade que se pretende.

Os projectos do PIIM em curso no Bengo apresentam, no geral, uma média de execução física na ordem dos 40 por cento, apesar de terem apenas uma execução financeira de 15 por cento, na sua maioria.

Na província do Bengo, o PIIM vai proporcionar o aumento do número de camas nas unidades sanitárias na ordem de 284, enquanto na educação prevê-se construir 137 novas salas de aula, para absorver 12 mil e 330 alunos.

No sector da energia e águas prevê beneficiar 49 mil e 864 habitantes

