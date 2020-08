Top dos Mais Querido 2020 sem eleição

O Top dos Mais Queridos, edição 2020, será realizado em formato diferente, sem a eleição do artista “Mais Querido”.

De acordo com nota da organização do evento, a conjuntura mundial não aconselha a realização do concurso devido a pandemia do Covid-19, razão pela qual o seu formato tradicional sofre uma alteração.

Na presente edicção, de acordo com a organização, será prestada homenagem à Rádio Nacional de Angola (RNA) pelo contributo na produção, promoção e divulgação da música angolana.

“Vamos destacar os grandes momentos da nação musical, homenageando os diferentes géneros musicais e os grandes ícones da nossa música nos 45 anos de Angola, associando o teatro à música”, lê-se na nota a que a Angop teve acesso.

Yannick Afroman, com a música “Bakongo”, conquistou a edicção de 2019.

O Top dos Mais Queridos é uma iniciativa cultural da Radiodifusão Nacional de Angola-EP (RNA-EP) que visa premiar as músicas de cantores individuais ou bandas, mais ouvidas nos seus canais envolvendo os ouvintes pela votação no processo de seleção das canções em concurso.

Historial do Top dos Mais Queridos

Com três edições ganhas desde o longínquo ano de 1982, o músico Pedrito continua a ser o recordista do Top dos Mais Queridos, uma realização da Rádio Nacional de Angola (RNA), que reúne anualmente os melhores da música angolana.

Pedrito venceu a primeira edição realizada em 1982, repetindo os feitos em 1984 e 1986.

Na segunda posição aparecem Jacinto Tchipa, vencedor em 1988 e 1989, e Matias Damásio, que conquistou o top em 2007 e 2013.

De 1992 a 2000 não se realizou, devido ao conflito armado no país.

Fonte: Angop