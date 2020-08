Taxistas começam a ser testados no sábado

Cinco mil taxistas serão, neste sábado 29, submetidos a testes rápidos serológicos, para apurar o nível de exposição ao vírus Sars-Cov-2 (Covid-19) nestes automobilistas, anunciou, esta quarta-feira, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

O acto, a ser realizado pelo Ministério da Saúde, em colaboração com o Governo Provincial de Luanda (GPL) e a Associação Provincial de Taxistas, visa aferir a real situação da circulação do vírus no seio dos automobilistas.

A acção enquadra-se na campanha de testagem rápida aleatória em massa, que decorre desde Julho último, em todo país, com maior foco em Luanda, epicentro da doença.

Ainda nesse âmbito, dez mil efectivos da Polícia Nacional já foram testados, dos quais 85 agentes expressaram a probabilidade de estarem infectados pela Covid-19 (IGM).

Na mesma senda, 266 funcionários da TV Zimbo também foram testados na terça-feira última, em Luanda, sendo 26 com resultado IGG (o sistema imunológico resistiu e eliminou o vírus do organismo).

Os resultados dos testes rápidos serológicos são provisórios e devem ser confirmados pelo exame de biologia molecular RT-PCR, para confirmar ou descartar o diagnóstico da Covid-19.

Nessa conformidade, a pessoa com o resultado IGM expressa que ainda tem a doença activa no organismo e deve ser isolada da comunidade e submetida ao teste de biologia molecular RT-PCR.

Por outro lado, o resultado IGG mostra que o indivíduo já eliminou o vírus do organismo, através da resistência do sistema imunológico, enquanto a combinação IGG-IGM expressa a fase de transição da doença.

Com a confirmação de 49 novos casos, 35 recuperados e um óbito, nas últimas 24 horas, Angola soma um total de dois mil e 332 infectados, dos quais 946 pacientes recuperaram da doença, mil e 283 são activos e 103 perderam a vida.

Entre os doentes activos, cinco estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 17 graves, 34 moderados, 40 leves e mil e 187 assintomáticos.

Fonte: Angop