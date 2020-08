População do Brasil cresce 0,77% e aproxima-se dos 212 milhões de habitantes

A população do Brasil cresceu 0,77% no ano passado, aumentando de 210.147.125 para 211.755.692 habitantes em julho, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Brasil, com mais de oito milhões de metros quadrados de superfície, é o maior país da América Latina e a nação com maior número de habitantes na região.

Segundo o levantamento, 21,9% da população brasileira está concentrada em 17 dos 5.570 municípios do país, todos com mais de um milhão de habitantes, sendo 14 capitais regionais.

A cidade de São Paulo continua como a mais populosa do país, com 12,3 milhões de habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões).

Com apenas 776 habitantes, Serra da Saudade, na região de Minas Gerais, é a cidade brasileira com menos habitantes.

Segundo o IBGE, as estimativas da população brasileira apontam para um aumento gradativo do número de grandes municípios do país, com uma taxa de crescimento anual superior a 1%.

De acordo com o censo de 2010, apenas 38 cidades tinham uma população de mais de 500.000 habitantes, das quais 15 tinham mais de um milhão de habitantes.

Em 2020, 49 municípios brasileiros têm mais de 500.000 habitantes, dos quais 17 ultrapassam um milhão.

O estudo revelou que em 28,1% dos municípios houve redução da população e que 52,1% dos municípios apresentaram crescimento populacional entre zero e 1%.

Apenas 205 municípios (3,7% do total) relataram crescimento igual ou superior a 2%.

Para o IBGE, os dados reforçam a perceção de que os municípios pequenos estão perdendo moradores, os médios estão crescendo e os grandes estão estabilizando.

“Dada a impossibilidade dos grandes centros de se expandir e prover moradia para todos, é natural que novas famílias busquem áreas periféricas, o que torna os centros regionais cada vez mais atraentes”, explicou o gerente de Estimativas e Projeções Populacionais do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi.

A nível regional, o estado de São Paulo continua a posicionar-se como o mais populoso do país, com 46,3 milhões de habitantes e concentrando 21,9% da população total do Brasil.

Seguem-se Minas Gerais com 21,3 milhões de habitantes e Rio de Janeiro (17,4 milhões).

No lado oposto, os estados amazónicos de Roraima (631.181 habitantes) e Amapá (861.773) permaneceram como os estados menos populosos do país.

Fonte: Lusa