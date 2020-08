Petróleo fecha em queda

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira depois que o furacão Laura atingiu os Estados Unidos, sem os danos esperados para as refinarias na área de Louisiana.

Em Londres, o barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,2%, a 45,09 dólares.

Em Nova York, o WTI no mesmo prazo perdeu 0,9%, a 43,04 dólares.

A trajetória do impacto do furacão aliviou “algumas preocupações sobre os danos potenciais de longo prazo às refinarias e oleodutos”, explicou Robbie Fraser, da Schneider Electric.

Por outro lado, “a produção nas plataformas marítimas do Golfo do México deve voltar ao normal com o avanço do furacão para o interior”, apontou o especialista.

“Não há até agora indícios de que os danos causados pelo furacão tenham efeitos de médio ou longo prazo no mercado de petróleo”, resumiu.

O mercado está monitorando de perto o aumento de casos de coronavírus em alguns países europeus, como França e Espanha – uma situação que pode afetar a demanda – disse Fiona Cincotta, do City Index.

