Governo prevê descobertas de 57 biliões de barris de petróleo até 2025

A Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos no país, para o período 2020-2025, analisada hoje em Conselho de Ministros, prevê a descoberta de reservas entre 40 a 57 biliões de barris de petróleo bruto (BBO).

Actualmente Angola tem reservas provadas estimadas em mais de sete biliões de barris de petróleo.

A estratégia analisada pelo Executivo tem orçamento para a sua implementação de 870 milhões de dólares norte-americanos, sendo USD 679 milhões de investimento estrangeiro (multicliente e investimento conjunto) para a aquisição de dados geológicos, enquanto cerca de USD 188 milhões para a realização de estudos de avaliação, promoção e licitação do potencial petrolífero serão suportados pelo Estado.

A iniciativa visa garantir uma produção de base acima de acima de um milhão de BOPD até 2040 e a descoberta de 17,5 a 27 triliões de Pés Cúbicos de Gás (GIIP).

A estratégia tem por meta a disponibilidade e acesso às superfícies numa extensão aproximada de 575 mil quilómetros quadrados, negociar os blocos remanescentes até 2023, dividir em blocos as áreas do Ultra Ultra-Profundo das bacias do Kwanza e Benguela de 2022 a 2024.

Prevê avaliar 33 blocos nas bacias do Baixo Congo, Kwanza e Benguela até 2023 e a criação de um novo pólo de desenvolvimento e monotorização de gás na região Centro-Sul.

Em relação à atribuição de concessão petrolíferas no país, a meta é avaliar e licitar 45 blocos e bacias interiores até 2025, assim como a promover a perfuração de 51 oportunidades dentro das áreas de desenvolvimento até 2025 e dividir em blocos as Bacias Interiores até 2022.

A estratégia projecta também o fornecimento de contínuo de gás à planta do ALNG, construção de um Pólo de Desenvolvimento e Monotorização de Gás na região centro sul.

Pretende-se com esta iniciativa intensificar a actividade de exploração de hidrocarbonetos em Angola, de modo a garantir a contínua expansão do conhecimento do potencial petrolífero, incluindo os reservatórios não convencionais, para a substituição de reservas e a consequente atenuação do declínio e estabilização da produção petrolífera.

Angola está com uma produção petrolífera média diária de um milhão e 249 mil barris por dia.