Governador considera prematuro cordão sanitário no Soyo

O governador da província do Zaire, Pedro Makita Armando Júlia, considerou, esta quarta-feira, prematuro a imposição de um cordão sanitário ao município do Soyo.

A província do Zaire, norte de Angola, contabiliza 65 casos positivos da Covid-19, sendo 64 no Soyo e um em Mbanza Kongo.

É a segunda região do país, a seguir à província de Luanda, epicentro da doença em Angola, com mais casos da pandemia.

Em declarações à imprensa, no final de uma reunião com a Comissão Municipal Multissectorial de Combate à Covid-19, o governador assegurou que das informações recebidas ainda é prematuro impor uma cerca sanitária à vila do Soyo.

A situação epidemiológica da cidade do Soyo, segundo o governador, é preocupante e pediu o envolvimento de todos no cumprimento das medidas de prevenção para travar a propagação desta pandemia na circunscrição.

Informou que estão a ser reforçadas as campanhas de sensibilização nas comunidades sobre as medidas de prevenção, uma acção que está a ser implementada em todos os municípios.

Pedro Makita Armando Júlia aconselhou a população a manter a calma, reiterando a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de protecção, como o uso de máscaras faciais, a lavagem constante das mãos com água e sabão e o distanciamento físico.

Informou que a maioria dos doentes está internada na Base do Kwanda e em locais criados para o efeito (sem revelar), enquanto se aguarda pela conclusão das obras do Hospital de Campanha em montagem na vila piscatória do Nzeto, que dista a 230 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo.

