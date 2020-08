Executivo altera orgânica da Inspecção do Estado

O Conselho de Ministros procedeu esta quarta-feira a alterações à organização e funcionamento dos Órgãos Auxiliares do Presidente da República, com realce para a integração dos serviços de inspecção dos diferentes departamentos ministeriais na Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE).

A medida, tomada na 8ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, no quadro da reforma do Estado em curso em Angola, determina que a Inspecção Geral de Finanças, por razões técnicas, transita para a IGAE no prazo de um ano.

A reforma da função inspectiva, aprovada hoje, define um alargamento da sua base de actuação e uma redução do número actual de inspectores-gerais adjuntos, de três para dois, segundo um comunicado divulgado no final da sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço.

A aprovação do novo Estatuto Orgânico da Inspecção Geral da Administração do Estado estabelece um novo modelo assente na unificação dos serviços inspectivos sectoriais da Administração Central e Local do Estado.

Foram igualmente aprovados o Estatuto Remuneratório da Carreira Especial da Inspecção Geral da Administração do Estado, bem como as regras de transição para esta carreira.

O Conselho de Ministros aprovou ainda novos estatutos orgânicos dos ministérios das Finanças, das Relações Exteriores e da Saúde.

Fonte: Angop