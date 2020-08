Ex-director da RNA no Cunene em julgamento por peculato, prevaricação e abuso de poder

O tribunal de Comarca do Cuanhama, província do Cunene, iniciou hoje, quinta-feira, em Ondjiva, o julgamento do ex-director da Rádio Nacional de Angola (RNA), no Cunene, Conceição Bartolomeu Caetano, detido em Maio de 2020, acusado nos crimes de peculato, prevaricação e abuso de poder.

Conceição Bartolomeu Caetano, no cargo de director da RNA Cunene desde 2007, é acusado também de violação de normas de execução do plano orçamental, no processo crime número 218/20-C.

Crimes estes que vinha sendo praticados desde 2014 a Abril de 2020, segundo acusação do Ministério Público.

o julgamento, orientado pelo Juiz de direito do tribunal de Comarca do Cuanhama, província do Cunene, Felisberto Laurindo Capunge, ficou marcado pela leitura das peças fundamentais constante no processo em causa.

O arguido é suspeito, por beneficio próprio dar destino a uma soma monetária no valor de 149 milhões de kwanzas, pertencente ao orçamento destinado a RNA Cunene.

O julgamento que iniciou hoje, segue o seu curso normal as 9 horas de sexta-feira próxima, com inicio da sessão de audição dos 15 declarantes inscritos no processo crime.

Fonte: Angop