Baleia encalha na Boavista

Uma baleia de aproximadamente quatro metros de comprimento foi encontrada morta na noite de quarta-feira, na zona da Boavista, distrito urbano da Ingombota, em Luanda.

O animal foi encontrado entre a proa e o cais de uma embarcação e presume-se que terá sido levado à costa pelas ondas.

O porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Mingues, informou hoje, quinta-feira, à Angop, que foram avisados por volta das 22 horas e o animal foi retirado uma hora depois.

O oficial bombeiro disse que o animal foi levado para o Instituto de Investigação Marinha do Ministério da Agricultura e Pesca.

Para o biólogo João Fernandes, situações do género, neste período do ano, podem considerar-se muito normal e pode ser frequente, pois tanto as baleias quanto as focas partem da zona mais a Sul da África do Sul, em função do clima, associado à procura de alimentos.

Neste período, as condições climatéricas são semelhantes às do Sul do continente e, ao acompanharem os cardumes de que se alimentam, às vezes atingem a costa por não dominarem a região.

Para o especialista em Ambiente e Ordenamento do Território, José Carlos Gouveia, neste período do ano a zona Antárctica está abaixo de zero graus centígrados e as baleias tendem a seguir para temperaturas aparentemente mais quentes, no caso as da costa angolana, em função do factor latitude e proximidade com a costa.

Esta é a terceira ocorrência do género este ano na costa de Luanda.

Fonte: Angop