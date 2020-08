Archer Mangueira aconselha os jovens a apostarem no empreendedorismo

O governador do Namibe , Archer Mangueira, aconselhou, nesta quinta-feira, os jovens a apostar na criação de pequenas empresas que possam gerar emprego e rendimento.

Falando num encontro com os jovens de diferentes organizações juvenis políticas, religiosas e sociais, disse que a juventude deve, por isso, apostar na formação sobre empreendedorismo.

Na ocasião, informou os participantes sobre os vários projectos em curso na província no quadro do Plano Integrado de Intervenção Municipal, que tem contribuído na criação de postos de emprego.

Neste sentido, destacou o projecto da requalificação da Marginal de Moçâmedes que, segundo o governante, vai melhorar a imagem da cidade capital.

Orçado em seiscentos milhões de dólares, o projecto vai também contemplar a construção do novo terminal de contentores do Porto Comercial do Namibe e reabilitação do Porto Mineiro do Saco-mar.

Informou que a sua execução vai gerar mil e 500 novos postos de trabalho num período de três anos, e será executado pelo consórcio Toyota Tsusho Corporation e pela empresa Japonesa “ TOA Corporation.

Falou também da terraplanagem do troço Bibala/Kacumucuio, que irá facilitar a circulação de pessoas e bens.

Archer Mangueira apelou a juventude a participar nas acções de governação da província, contribuído com propostas para resolver os problemas sociais.

Afirmou que devem ser verdadeiros activistas da consciencialização, através da sensibilização das pessoas para uma nova mudança de atitude, comportamento e actos patrióticos.

Fonte: Angop