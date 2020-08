Supostos burladores utilizam falso perfil de bispo angolano para extorquir cidadãos

Um grupo de supostos burladores, na província do Bengo, está a utilizar um falso perfil nas redes sociais do novo bispo local, Maurício Camuto, para extorquir dinheiro a cidadãos, noticia hoje a Emissora Católica de Angola.

Segundo o chanceler da Cúria Diocesana de Caxito, Simão Nfinda Wankunku, pelo menos sete fiéis terão sido burlados em quantias que rondam entre os 60.000 (85 euros) e 100.000 kwanzas (142 euros) sob pretexto de conseguirem apartamentos no centro de Kapari.

“Infelizmente confirmamos esta informação, uma vez que já nos bateram à porta no sentido de apresentarem essas reclamações por parte das vítimas e com eles conseguimos dar conta que é real a informação, violando a figura e, sobretudo, o bom nome do nosso bispo diocesano”, disse o sacerdote.

Fonte: Lusa