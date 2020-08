Cerca de 630 milhões de dólares norte-americanos (USD) foram disponibilizados pelo Governo angolano, para a reabilitação e ampliação de 630 quilómetros (km), incluindo 10 pontes, do troço Malanje/Saurimo (Lunda sul), na Estrada Nacional 230.

As obras consignadas, esta segunda-feira, correspondem aos primeiros cinco lotes do troço (300 km), sendo que, nos próximos dias, na cidade de Saurimo, o Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território irá consignar outros cinco lotes (320 km) totalizando os 630 km previstos.

Conforme o titular da pasta, Manuel Tavares de Almeida, que avançou a informação à imprensa, nesta segunda-feira, os primeiros cinco lotes abrangem, nomeadamente, os troços Malanje/Caculama, Caculama/Rio Lui (província de Malanje), Rio Lui/Xá-muteba, Xá-muteba/Cangola e Cangola/Muamussamba (província da Lunda Norte).

O ministro destacou a importância da asfaltagem dos cinco lotes de estrada, que visam a ligação Luanda/Malanje às províncias do leste do país, para ajudar fomentar a economia nacional, tendo em conta a livre circulação de pessoas e bens e às trocas comerciais.

Por sua vez, o governador de Malanje, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, mostrou-se optimista quanto aos prazos de conclusão e a qualidade previstas das obras, na medida em que “estão já cabimentados os valores para o efeito”.

Destacou a retomada, dentro de dias, das estradas do bairro Canâmbua, nesta cidade, no âmbito das infra-estruturas integradas, até então paralisadas por razões de vária ordem, e a necessidade da reabilitação da estrada que liga os municípios de Cangandala (Malanje) e Mussende (Cuanza Sul).

O ministro Manuel Tavares de Almeida chegou segunda-feira a Malanje para o lançamento da referida empreitada, na comuna de Xandel (Quela), fronteira com o município de Xá-muteba.

A visita serviu, igualmente, para avaliar o grau de execução dos trabalhos inseridos no plano de salvação de estradas de Malanje, com destaque para o troço que dá acesso ao Instituto Superior de Tecnologia Agro-Alimentar de Malanje ( STAM), no bairro Cangambo Ocidental e as obras de infra-estruturas integradas do bairro Canâmbua.

