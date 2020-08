MPLA demarca-se de poster’s que excluem José Eduardo dos Santos

O Bureau Político condenou “veementemente” a afixação de poster’s, no âmbito das comemorações dos 45 anos da independência nacional, contendo fotografias dos presidentes da República e que omitem a imagem de José Eduardo dos Santos.

O Bureau Político demarca-se de tais iniciativas por contrariarem os princípios políticos e democráticos vigentes no partido, relembrando que José Eduardo dos Santos, Presidente Emérito do MPLA, ocupa um lugar privilegiado na história de Angola e da organização partidária.

Condena as iniciativas que tendem a dividir os militantes, simpatizantes e amigos do partido.

O Bureau Político inteirou-se do memorando para a realização da reunião extraordinária do Comité Provincial da JMPLA do Cunene para a eleição do novo primeiro secretário provincial da organização juvenil, em que concorrem Marcelino dos Santos Guilherme e Ireno Nauta Domingos Nambalo.

A III Reunião do Bureau Político decorreu em observância das normas e regras determinadas pelas autoridades sanitárias no combate contra a pandemia da Covid-19, tendo os membros residentes fora da capital, Luanda, participado por vídeo-conferência.

Fonte: Angop