Ministro da Agricultura garante que país tem fertilizantes o suficiente para campanha agrícola 2020/2021

O ministro da Agricultura e Pescas, Francisco de Assis, assegurou existirem fertilizantes para a campanha agrícola 2020/2021 em todo o país, cuja abertura está marcada para Outubro próximo.

Segundo o ministro, as empresas com dificuldades financeiras e liquidez em kwanzas foram financiadas pelo BDA e com esse financiamento aderiram a uma linha do BPC, onde obtiveram as divisas para a importação de fertilizantes que, em princípio, devem chegar ao país em finais de Setembro e princípios de Outubro.

Em média, de acordo o ministro, o país necessita no mínimo de 60 mil toneladas/ano e caso essa quantidade seja abaixo disso compromete a produção agrícola nacional.

Para evitar constrangimentos que possam reduzir a oferta desses imputs, disse que o sector está a trabalhar em duas direções, sendo a primeira de uma melhor organização e integração do sector privado que faz as importações.

Na segunda vertente, o foco é procurar criar condições que atraíam investidores privados, quer nacional, quer estrangeiro, para o país começar a produzir internamente os ferlizantes.

Em relação a oferta de fertilizantes no mercado angolano, o empresário do sector Manuel Monteiro informou ter recebido um navio com 11 mil toneladas, que já foram distribuídas pelas 18 províncias.

No âmbito das medidas de alívio económico criadas pelo governo, Manuel Monteiro diz que até Novembro chegarão mais 24 mil toneladas de fertilizantes.

Além dos fertilizantes normais, disse que os adubos azotados também estão assegurados, para serem distribuídos aos agricultores e camponeses em todo o país.

Fonte: Lusa