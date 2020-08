Encontros Anuais do Banco Africano começam hoje para reeleger Presidente

Os governadores do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) começam hoje um conjunto de reuniões no âmbito dos Encontros Anuais, realizados de forma virtual e que terminam na quinta-feira com a previsível reeleição do Presidente, Akinwumi Adesina.

A reunião deste ano surge na sequência das críticas feitas pelos Estados Unidos à decisão da comissão de ética do banco, que ilibou o presidente do banco, Akinwumi Adesina, das acusações feitas por um conjunto anónimo de funcionários sobre favorecimento de familiares e atribuição de contratos.

A comissão nomeou um grupo de trabalho, do qual fazia parte a antiga Presidente da Irlanda Mary Robinson, para validar as conclusões da investigação, tendo o grupo concluído que Adesina devia ser absolvido de todas as acusações feitas pelo grupo anónimo de funcionários e que o comité de ética analisou de forma isenta o caso.

A votação dos governadores sobre a reeleições de Adesina, o único candidato à liderança do mais importante banco multilateral africano acontece na quinta-feira, o último dia destes encontros que acontecem numa altura de grande incerteza e significativas dificuldades económicas e financeiras decorrentes da pandemia e da descida do preço das matérias-primas, de que muitos países dependem para equilibrar os orçamentos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Fonte: Lusa