As cartas de amor de um Tupac adolescente e a icônica coroa de Biggie serão leiloadas no próximo mês pela Sotheby’s, em seu primeiro evento dedicado ao hip hop.

As cartas e a coroa serão os destaques do leilão de 15 de setembro, que também terá roupas, joias, obras artísticas e outros objetos vinculados ao gênero musical nascido no Bronx de Nova York.

A coroa foi usada por The Notorious B.I.G. – famoso por sucessos como “Juicy,” “Big Poppa” e “Hypnotize” – na sua última sessão de fotos em 1997, três dias antes de seu assassinato chocante em Los Angeles.

O fotógrafo Barron Claiborne, que imortalizou a imagem do artista nascido com o nome de Christopher Wallace, a colocou à venda por um valor estimado de 200.000 a 300.000 dólares.

A outra joia do leilão de setembro é uma coleção de 22 cartas de amor assinadas por Tupac Shakur e endereçadas a sua namorada Kathy Loy, que remetem à sua adolescência em Baltimore.

Tupac – autor de sucessos como “California”, “Changes”, “Dear Mama” e “All Eyez On Me” – também morreu assassinado, alguns meses antes de Biggie. As mortes desses dois gigantes do hip hop continuam sem resolução.

As 42 páginas de mensagens íntimas escritas à mão pelo adolescente oferecem um retrato vulnerável de um Tupac apaixonado, com vontade de ouvir seu coração, mas ao mesmo tempo com medo de perder seu amor adolescente.

O preço estimado das cartas oscila entre 60.000 e 80.000 dólares.

