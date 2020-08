BP do MPLA propõe renovação de 55% nos órgãos colegiais

O Bureau Político do MPLA apreciou nesta terça-feira os documentos reitores para a realização do seu VIII (oitavo) congresso ordinário, previsto para Dezembro de 2021, que, entre outros, deverá garantir a renovação em 55 por cento da composição dos órgãos colegiais intermédios e nacional.

O comunicado de imprensa desta III (terceira) reunião ordinária, orientada pelo presidente do partido, João Lourenço, indica que o Bureau Político deliberou para o estabelecimento de uma cifra até 50% do género feminino na composição dos órgãos colegiais intermédios e nacional do MPLA.

A nota destaca também a atribuição de uma cifra de 35% para a representação da juventude, com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos.

Entre os documentos fundamentais para o VIII congresso, os membros do Bureau Político também analisaram as condições técnicas, logísticas e materiais, tendo em conta os condicionalismos decorrentes da situação de calamidade devido a pandemia da Covid-19.

Fonte: Angop