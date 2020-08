Basquetebol: Lakers a um triunfo da 2ª ronda dos play off

Os Los Angeles Lakers colocaram-se a uma vitória da segunda ronda dos play off da Liga norte-americana de basquetebol, NBA, ao vencerem na madrugada desta terça-feira os Portland Trail Blazers, por 135-115, no quarto jogo da eliminatória.

Os Lakers lideram a série por 3-1 e caso vençam, quarta-feira, o quinto desafio apuram-se à fase seguinte.

LeBrom James comandou a equipa de Los Angeles com 30 pontos, seguido de Anthony Davis (18) e Dany Green 14 pts, enquanto do lado contrário sobressaíram Nurkic (20 pontos), McCollum 18 e Carmelo Anthony com 16.

Na outra fase está já o Miami Heat que eliminou o Indiana Pacers, por 4-0 nas séries.

Resultados dos últimos desafios:

Milwaukee Bucks – Orlando Magic, 121-106 (Bucks lidera a série 3-1)

Oklahoma City – Houston Rockets, 117-114 (série empatada 2-2)

Miami Heat – Indiana Pacers, 99-87

Jogos de hoje:

Utah Jazz – Denver Nuggets, 23:30

Dalas Mavericks – LA Clipers, 2h00*

O Utah leva vantagem na eliminatoria (3-1), enquanto Dalas e Clipers estão empatados a duas vitórias.

* Madrugada de quarta-feira em Angola.

Fonte: Angop