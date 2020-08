Angola registou este ano mais de 2.000 casos de violência contra crianças

As autoridades angolanas registaram este ano mais de 2.000 casos de violência contra as crianças, dos quais 57 de abuso sexual, informou hoje a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher.

Elsa Barber, que falava na abertura de uma ação de formação para mais de 60 mulheres ativistas dos direitos da criança, admitiu que o país tem registado nos últimos tempos um aumento de casos de violência contra crianças.

Elsa Barber informou que entre junho e o mês em curso, a Linha de Receção de Denúncia de Violência contra a Criança, SOS-Criança, criada face ao aumento de casos, recebeu 42.067 denúncias de casos de violência contra a criança, das quais 575 de abuso sexual.

Essas denúncias já foram encaminhadas às autoridades dos municípios onde residem as mesmas, refere uma nota hoje divulgada.

As autoridades, no entanto, após receberem as denúncias, já confirmaram que este ano os casos de violência contra a criança já superam os dois milhares.

“Para se inverter o atual quadro, a secretária de Estado disse que o executivo conta com o apoio de todas as forças vivas, sobretudo das igrejas, por serem a reserva moral da sociedade”, sublinha o documento.

A formação foi dirigida a membros da Associação das Mulheres Intercessoras de Angola, que o Governo considera parceiros indispensáveis na luta contra este fenómeno.

