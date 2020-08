Angola atinge 100 óbitos e é o país com maior número de óbitos nos PALOP

Com a morte de mais quatro pessoas, nas últimas 24 horas, Angola atingiu a marca dos 100 óbitos por Covid-19, desde o surgimento dos primeiros casos positivos no país (março último).

Segundo o secretário de Estado para a Saúde, Franco Mufinda, os quatro óbitos são de três mulheres, com 26, 45 e 65 anos, e um homem, de 75 anos, o primeiro na província de Benguela, todos cidadãos angolanos.

A faixa etária das pessoas que morreram situa-se entre 10 a mais de 70 anos de idade, sendo 61 do sexo masculino (61%) e 39 feminino (39%), segundo o boletim epidemiológico do país.

A par de Benguela, as províncias do Cuanza Norte (município do Cazengo) e Cuanza Sul (Sumbe) também já registaram um óbito cada, enquanto Luanda continua a liderar a lista com 97 óbitos e 1.153 infeções.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné Equatorial em número de casos. Angola regista 100 óbitos e 2.222 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial 83 óbitos (4.926 casos), Cabo Verde 37 óbitos (3.509 casos), Guiné-Bissau 34 óbitos (2.205 casos), Moçambique 21 óbitos (3.440 casos) e São Tomé e Príncipe 15 óbitos (891 casos).

Comparativamente aos países fronteiriços, numa lista liderada pela Zâmbia em termos de óbitos e casos, Angola é o terceiro país da região em número de óbitos e último em número de casos positivos. Zâmbia regista 280 óbitos (11.082 casos), seguido pela República Democrática do Congo (RDC) 251 óbitos (9.829 casos), Angola 100 óbitos (2.222 casos), República do Congo 77 óbitos (3.850 casos) e Namíbia 56 óbitos (6030 casos).

A nível continental, África com 27.781 óbitos e 1.189.999 casos é o segundo continente menos afetados depois da Oceania com 553 óbitos (27.495 casos), seguido pelo Médio Oriente 34.497 óbitos (1.411.544 casos), Ásia 88.419 óbitos (4.555.848 casos), Estados Unidos e Canadá 185.917 óbitos (5.829.268 casos), Europa 212.958 óbitos (3.721.813 casos) e América Latina e as Caraíbas 259.130 óbitos (6.727.909 casos).