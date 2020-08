Polícia Nacional recupera gado roubado no Cunene

A Polícia Nacional recuperou 71 cabeças de gado bovino roubadas, no período de Junho a Julho deste ano, nas comunas Nehone, Oshimolo e Evale, município do Cuanhama, na província do Cunene, no âmbito do combate ao furto e roubo de gado na região.

O gado foi recuperado na operação denominado “Ailwile Oimuna Yetu”, desenvolvida pela PN entre 5 a 20 de Agosto, em diferentes localidades do município, depois de receberem denúncias da população.

Ao apresentar o balanço da operação, neste domingo, na comuna de Nehone, o comandante da Polícia Nacional no Cunene, comissário António Simão Ribeiro, disse que do gado recuperado 26 reclamados foram devolvidos aos proprietários e 45 estarão sob responsabilidade da administração do Cuanhama.

Fez saber que o efectivo da corporação vai continuar a fazer este trabalho de buscas para prevenir e combater o fenómeno, bem como a detenção dos presumíveis autores no sentido de serem responsabilizados criminalmente.

“O objectivo é salvaguardar o gado da população que é uma fonte de rendimento familiar e que representa uma grande referência no auto-estima e dignidade das comunidades do sul de Angola”, afirmou.

António Simão Ribeiro pediu a contínua colaboração da população na denúncia de movimentação suspeita de animais às autoridades, de maneira a serem frustradas as pretensões de roubo de gado bovino e caprino, situação que está a contribuir para a desgraça das comunidades.

Por seu turno, o administrador municipal do Cuanhama, Eugénio Ndamonaposhi, agradeceu o trabalho da PN na recuperação do gado roubado que será restituído a todos os legítimos proprietários que apresentarem as suas reclamações.

No mesmo período, a Polícia Nacional deteve 16 cidadãos envolvidos em diferentes crimes, bem como recuperou três armas de fogo em posse dos militantes.

