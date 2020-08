Polícia impede entrada ilegal de cidadãos da RDC

A Polícia de Guarda Fronteira na província do Zaire deteve e expulsou, no domingo, 42 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) por tentativa de entrada ilegal no território nacional.

Mesmo com as fronteiras terrestres, fluviais e aéreas encerradas desde Março, devido a pandemia da Covid-19, cidadãos deste país vizinho “furam” a cerca sanitária nacional com intuito de fixarem-se em Angola, situação que tem merecido resposta adequada pelas forças de segurança e defesa destacadas em diversos postos fronteiriços.

Segundo uma nota de imprensa do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional, enviada hoje, segunda-feira, à ANGOP, em Mbanza Kongo, as detenções ocorreram nos postos fronteiriços do Luango, Ntoyo, Luvo e Kinguvo, bem como nos marcos-11 e 12.

Acrescenta que pretendiam atingir a capital do país, Luanda, por via clandestina.

A província do Zaire é a segunda região do país com mais casos positivos, a seguir a Luanda, epicentro da pandemia, com 52 infectados, na sua maioria localizados no município do Soyo.

O país tem um total de 2.171 casos positivos, com 818 recuperados, 96 óbitos e 1.257 activos.

Fonte: Angop