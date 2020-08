Petróleo fecha em alta por ameaça de tempestades Marco e Laura

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (24), depois que as tempestades Marco e Laura suspenderam mais de 80% da produção no Golfo do México.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte, de referência para exportações angolanas, para entrega em outubro subiu 78 centavos, a 45,13 dólares (+1,8%).

Em Nova York, o barril americano de WTI para entrega em outubro subiu 28 centavos, a 42,62 dólares (+0,7%).

A tempestade Marco provocou “fortes chuvas e rajadas de vento no lado norte” do Golfo do México, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

A tempestade tropical Laura, que provavelmente virará um furacão na terça-feira, atingirá o sul dos Estados Unidos no mesmo dia, segundo as previsões.

Antes de sua chegada, as companhias petroleiras decidiram suspender preventivamente o equivalente a 82,4% da produção de petróleo no Golfo do México, informou nesta segunda-feira uma agência americana.

Esta situação pode se tornar um estímulo aos mercados de petróleo “nos próximos três dias”, considerou Eugen Weinberg, da empresa Commerzbank.

Fonte: AFP