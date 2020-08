Homem mata toda a família após descoberta do seu relacionamento com a filha de 16 anos

Um cidadão, no município de Cambulo, província da Lunda Norte, dizimou a família e suicidou-se, após descoberta do seu envolvimento sexual com a filha menor de 16 anos.

O facto, segundo o chefe do departamento de Informação do Serviço de Investigação Criminal da Lunda Norte, Veríssimo Pandamar, ocorreu no bairro Terra-Nova, na vila mineira do Nzagi, município de Cambulo.

Conforme o oficial da Polícia Nacional, depois da descoberta do seu envolvimento com a filha menor de 16 anos, o marido desferiu vários golpes à esposa e à filha, com recurso a um objecto cortante (catana).

O oficial acrescentou que, depois de assassinar a esposa e a filha, o cidadão em causa ateou fogo a residência e suicidou-se.

Fonte: Angop