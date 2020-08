Governo consigna hoje obras de reabilitação da Estrada Nacional 230

O governo angolano vai hoje formalizar a assinatura e lançamento da primeira pedra das obras de reabilitação da Estrada Nacional 230.

Com cerca de 357 km de extensão, a N-230 liga o leste do oeste, ou seja, liga Malanje a província da Lunda Sul. O ato de consignação terá lugar na ponte sobre o Rio Lui e será ordenado pelo ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida.

As obras avaliadas em cerca de 450 milhões de dólares, abrangem cinco lotes no percurso Malanje, Lunda-Norte até à Lunda-Sul, numa extensão de aproximadamente 300 quilómetros.

Os cinco lotes abrangem os percursos Malanje/Caculama, passando pelo rio Lui, municípios do Xá-Muteba, Capenda Camulemba (Lunda-Norte) e Cacolo e Saurimo (Lunda-Sul).