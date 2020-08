Feirantes do Tchapanguele tentam invadir antiga praça

Centenas de feirantes tentaram invadir nas primeiras horas de hoje, segunda-feira, o antigo espaço da praça do Tchapanguele, onde as vendas estão proibidas desde o estado de emergência, na sequência do Decreto Presidencial de 27 de Março deste ano, soube a Angop.

As forças da Polícia Nacional reagiram de imediato, chegando mesmo a expulsar alguns do interior daquele lugar que, na altura, preparavam-se para instalar já as suas bancadas.

Contactados pela Angop, os vendedores alegaram que os lugares provisórios indicados pela Administração não oferecem segurança, principalmente neste momento que se aproximam as chuvas.

Um deles, por estar ladeado de valas e ser utilizado como depósito de resíduos sólidos por moradores do bairro vizinho do São João, enquanto que o outro, no bairro do Liro, por estar situado ao lado de uma escola primária.

“E como fica o movimento dos feirantes e alunos no mesmo espaço”, perguntou Guilhermina Marlene, vendedora do Tchapanguele há muitos anos, visivelmente indignada.

Por seu turno, José Quintas Sapalalo, um jovem de 25 anos vendedor de roupas, lamentou o facto de ver-se obrigado a deambular pelas ruas por falta de uma bancada para vender a sua mercadoria como nos outros tempos.

Já Domingas de Sousa é de opinião que a Administração deveria permitir o regresso provisório dos feirantes ao antigo espaço, enquanto encontrar-se desocupado e o novo ainda estar em construção.

Nenhum representante da Administração esteve disponível para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.

Entretanto, os trabalhos para instalação da nova praça do Tchapanguele continuam em curso, embora interrompidos, de vez em quando, principalmente por causa da mobilidade da população e de veículos automóveis na referida área.

A nova praça abrange uma área de 17 hectares, onde está previsto a instalação de armazéns, parque de estacionamento, posto policial e de bombeiros e tem capacidade para albergar acima de cinco mil vendedores.

Fonte: Angop