Centenas de líbios protestam contra corrupção e más condições de vida

Centenas de líbios protestaram na noite deste domingo em Trípoli contra a corrupção e as más condições de vida neste país afetado por anos de conflito.

Com gritos de “Líbia, Líbia” e “não à corrupção”, centenas de pessoas, a maioria jovens, marcharam pelo centro da capital para expressar sua indignação com os cortes de energia e água, a precariedade dos serviços públicos e longas filas em postos de combustível.

“Estamos cansados de viver sem esperança. Não aguentamos mais!”, disse Ayman al Wafi, de 20 anos, em entrevista por telefone à AFP.

Ignorando as restrições em vigor devido ao aumento de casos do novo coronavírus, os manifestantes se concentraram primeiro em frente à sede do Governo da União Nacional (GNA) e depois seguiram em direção à Praça dos Mártires, em Trípoli.

O protesto foi dispersado à noite com a polícia atirando para o ar. Após a queda do regime de Muammar Kadafi em 2011, a Líbia mergulhou numa sucessão de conflitos que deixou sua população exausta, apesar de ser um dos países mais ricos em petróleo da África.

