C4 Pedro canta para Cristiano Ronaldo

CR7 Ontem foi um dia super especial Vim até Lisboa, só fazer uma surpresa ao @cristiano A @georginagio e os seus amigos fizeram esta surpresa ao REI, que para a minha grande surpresa, é grande fã das minhas músicas, desde o meu grande clássico CASAMENTO Fiquei super feliz ao ver-lhe cantar comigo as minhas canções, e maravilhado com a sua humildade @cristiano desejo-te todo sucesso do mundo e muita saúde também Sou eternamente grato pelo momento Poder trocar ideias e conversar contigo durante aquele tempo todo, inspirou-me e motivou-me bastante Palavras têm força, e a prova disso é que o número 7 continua a trazer-me muita alegria SIMPLESMENTE THE BEST OBRIGADO E ATÉ A PRÓXIMA MEU AMIGO O VERDADEIRO FÃ SEMPRE SEREI EU ❤️ ___________ 22.8.2020 2+2+8+2+2= 16 1+6 = 7 _________ #CR7 🇵🇹 #C4PEDRO 🇦🇴 #LordTheDragon🐉