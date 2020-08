Angola com 51 novos infectados, quatro mortos e 59 recuperados

O quadro epidemiológico nacional registou, nas últimas 24 horas, um aumento de 51 novos casos positivos, quatro mortos e 59 pacientes recuperados.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fazia a actualização de dados, entre os novos infectados, três foram registados no município do Soyo, província do Zaire, que vê aumentar os números para 55 doentes com Covid-19.

Conforme o responsável, os pacientes em causam têm idades compreendidas entre 01 a 67 anos, entre os quais 39 do sexo masculino.

Relativamente aos pacientes mortos, três são do sexo feminino, com 26, 45 e 65 anos, e um ancião de 75 anos, este último na província de Benguela.

A tabela evolutiva da pandemia em Angola regista 2.222 casos positivos, com 877 recuperados, 100 óbitos e 1.245 activos.

Entre os activos, quatro estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 13 em estado grave, 34 em estado moderado, 38 com sintomas leves e 1.156 assintomáticos.

Fonte: Angop