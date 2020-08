Administração de Belas vai implantar cozinhas comunitárias nos distritos

A administração do município de Belas vai implantar cozinhas comunitárias em todos distritos da circunscrição até final deste ano para apoiar as famílias e pessoas singulares carenciadas.

O projecto está inserido no quadro do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP). A administração recebe uma dotação financeira mensal na ordem de 25 milhões de Kwanzas (AKz).

Neste âmbito, uma cozinha comunitária foi montada, a cerca de um mês, no bairro do Tanque Serra, no distrito da Vila Verde, onde são servidas mais de 200 refeições diária para crianças, idosos e adultos carentes.

Falando à ANGOP, no distrito urbano dos Ramiros, a administradora Mariana da Cunha, manifestou-se preocupada com as dificuldades que passam muitas famílias da circunscrição, e na sua óptica, o programa do PIDLCP, com os projectos em curso, podem minimizar os mais carentes.

No entender da responsável, as iniciativas a favor das comunidades estão a ser implementadas em áreas onde a população necessita de facto.

Entre os projectos em curso no município, e já concluídos, evidencia-se uma cozinha comunitária, postos de saúde, terraplanagem de vias secundárias e terciárias, fontenários, loja de registos, de entrega de kits de trabalho ligados a cooperativas de pesca artesanal e agricultura.

O município de Belas comporta a comunas da Barra do Kwanza, os distritos da Vila Verde, do Cabolombo, do Quenguela, Ramiros e Morros dos Veados com uma população estimada em 750 mil habitantes.

Nas área suburbanas, os habitantes têm como actividades os pequenos negócios a agricultura e a pesca artesanal.

Fonte: Angop