Miss Bengo promove projecto sanitário

A Miss Bengo 2020, Rita dos Santos, anunciou, neste domingo, estar a executar um projecto denominado 1 em 2, direccionado a saúde das mulheres e meninas.

O projecto 1 em 2 teve o seu início no município do Ambriz, tendo já beneficiado raparigas do município do Dande, Direcção Provincial do Serviço Penitenciário do Bengo.

Em agenda estão os municípios de Nambuangongo, Pango Aluquém e Bula Atumba.

Em entrevista à Angop, no final de uma palestra que versou sobre a saúde menstrual e doenças sexualmente transmissíveis, com foco no VIH/Sida, no município dos Dembos, a Miss Bengo 2020 explicou estar a aprovitar a oportunidade para distribuir meios higiénicos para mulheres.

Rita dos Santos informou que pretende, ainda, com o projecto em casua dismitificar o tabu que existe nas comunidades sobre a sexualidade e menstruação, factor que, de certa forma, propicia gravidez precoce e a fuga à paternidade.

Durante a sua permanência nos Dembos, a Miss Bengo visitou a pediatria do hospital municipal, onde ofereceu 600 pacotes de leite em pó, 144 pacotes de papa, sumo e 12 bidões de lixivia.

Fonte: Angop