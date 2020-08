Irmã mais velha de Donald Trump diz que Presidente “não tem princípios”

A irmã mais velha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma ex-juíza federal, criticou duramente o seu irmão numa série de gravações divulgadas no sábado, nas quais diz que o chefe de Estado “não tem princípios”.

Maryanne Trump Barry foi gravada secretamente pela sua sobrinha, Mary Trump, que recentemente lançou um livro sobre Donald Trump (“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World Most Dangerous Man”).

Mary Trump disse no sábado que fez as gravações entre 2018 e 2019, as quais foram divulgadas pelo jornal The Washington Post.

Numa das gravações, Maryanne Trump Barry, de 83 anos, falou sobre uma entrevista de 2018 com o seu irmão na Fox News, na qual Trump sugeriu que a colocaria na fronteira para supervisionar casos de crianças migrantes separadas dos seus pais.

“As suas bases, quero dizer meu Deus, se você fosse uma pessoa religiosa, você quereria ajudar as pessoas. Não fazer isso”, disse a irmã do chefe de Estado norte-americano.

Noutro ponto, a irmã de Trump declarou: “O seu maldito tweet e as mentiras, oh! meu Deus”.

“Estou a falar muito livremente, mas sabes isso. A mudança de histórias. A falta de preparação. A mentira (…)”, sublinhou a Maryanne Barry.

Barry também pode ser ouvida a dizer que pensa que o seu irmão nunca leu as suas opiniões sobre casos de imigração.

As gravações mostram a tensão entre o Presidente e a sua irmã.

A certa altura, Maryanne Barry disse à sobrinha: “É a falsidade de tudo. É a falsidade e essa crueldade. Donald é cruel”.

As gravações surgiram apenas um dia depois do falecido Robert Trump, irmão de Maryanne e do Presidente, ter sido homenageado numa cerimónia na Casa Branca. Mais tarde, o Presidente mostrou-se desagradado com o conteúdo das gravações.

“Sinto falta do meu irmão e continuarei a trabalhar duro para o povo americano”, disse Trump num comunicado.

“Nem todos concordam, mas os resultados são óbvios. O nosso país em breve estará mais forte do que nunca”, complementou o Presidente.

Desde o lançamento do livro de Mary Trump sobre seu tio, foi questionada sobre a fonte de algumas de suas informações. Em nenhuma parte do livro diz que gravou conversas com a sua tia. No sábado, Mary Trump revelou que tinha gravado secretamente 15 horas de conversas cara a cara com Maryanne Barry.

“Mary percebeu que membros da sua família mentiram em depoimentos anteriores”, disse Chris Bastardi, porta-voz de Mary Trump, acrescentando que “antecipando o “litígio, achou prudente gravar as conversas para se proteger”.

O Presidente sempre falou bem de sua irmã, sendo a primeira vez que um membro da família, fora Mary Trump, critica o chefe de Estado norte-americano.

Fonte: Lusa