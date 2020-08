Fazenda Cassete prevê colher 24 mil toneladas de ananás

A fazenda Cassete, localizada a 45 quilómetros da cidade de Saurimo (Lunda Sul), prevê colher, na presente campanha agrícola 2019/2020, 24 mil toneladas de ananás, contra as oito mil em igual período anterior.

Com uma produção de mais de sete mil pés de ananás, a fazenda Cassete tem uma área total de 200 hectares, sendo 150 plantados com a fruta.

Em perspectiva está também a produção de 10 mil toneladas de couve e cinco de jindungo.

Segundo o sócio gerente, Armindo Moreira, a fazenda emprega, actualmente, 20 trabalhadores nacionais, com um investimento anual de mais de 160 milhões de Kwanzas, para vários investimentos e manutenção de equipamentos.

Em entrevista à ANGOP, Armindo Moreira informou que, além do jindungo, couve e ananás, a fazenda está a apostar no plantio do tomate, tubérculos (mandioca, bata rena e bata doce), feijão verde,criação de seis tanques de tilápia e bagre, bem como uma centena de gado bovino.

A produção é feita com investimentos próprios, lamentando a burocracia da banca na concepção de créditos, tendo em conta que o projecto incluiu a ampliação das zonas de plantio e instalação de uma pequena indústria fabril de transformação de sumos de ananás e manga.

“Inscrevi-me no projecto Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI) para conseguir um financiamento, com vista a alavancar o sonho de uma indústria de sumos”, enfatizou.

No tocante ao escoamento do produto, disse que tem a Sociedade Mineira de Catoca (cliente fiel), mercados de Saurimo, Lunda Norte e Moxico.

Para 2021, prevê a plantação em grande escala de repolho, cenoura, milho, pepino, alface, melancia, limão, laranja e turanja para diversificar a produção.

Fonte: Angop