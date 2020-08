Bolsonaro ameaça jornalista: “vontade de encher tua boca de porrada”

O presidente Jair Bolsonaro ameaçou um jornalista neste domingo(23) que o questionou sobre a suposta participação da primeira-dama num esquema de pagamento ilícito.

“Vontade de encher tua boca de porrada”, respondeu o presidente de extrema direita a um jornalista do jornal O Globo que o questionou sobre reportagens envolvendo sua esposa, Michelle Bolsonaro, e um ex-assessor de seu filho, o Senador Flávio Bolsonaro.

O presidente visitou a Catedral de Brasília, como de costume, e foi abordado pela media. Após o aviso, outros jornalistas questionaram a ameaça, porém Bolsonaro saiu sem comentar mais nada.

A revista Crusoé publicou este mês que Fabrício Queiroz, policial aposentado, amigo pessoal de Jair Bolsonaro e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, havia depositado pelo menos 21 cheques para Michelle Bolsonaro no valor total de 72.000 reais entre 2011 e 2016. A revista afirma que a informação consta dos extratos bancários de Queiroz, cujas contas são investigadas pela justiça.

Queiroz, 54, e Flavio Bolsonaro estão sob investigação por suposta participação num esquema para desviar os salários de funcionários do ex-gabinete de Flávio Bolsonaro durante seu mandato como deputado no Rio de Janeiro.

O caso veio à tona no final de 2018, quando o órgão de controle de movimentos financeiros (COAF) descobriu transferências de dinheiro atípicas entre 2016 e 2017 numa conta da Queiroz, no valor de 1,2 milhão de reais. Entre as transferências estava um depósito feito à primeira-dama no valor de 24.000 reais.

Após a divulgação da informação, o presidente alegou que se tratava de um único pagamento de uma dívida pendente com ele.

Flávio, filho mais velho do presidente, afirma que a investigação é “uma nova jogada para atacar” seu pai.

A primeira-dama não comentou o caso.

Fonte: AFP